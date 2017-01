Einbruch

Bissendorf. Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Lebensmittelgeschäftes an der Scherenbosteler Straße in Bissendorf. Nach Aufdrücken einer Glas-Schiebetür entwendeten die Täter eine Registrierkasse, in der sich jedoch lediglich ein geringer Wechselgeldbetrag befand.

Ein Zeuge hatte am Montagmorgen gegen 5 Uhr die Beschädigungen an der Eingangstür festgestellt und die Polizei alarmiert.