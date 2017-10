Einbruch

Bissendorf. Zwischen Sonntag, 22. Oktober, 12.15 Uhr, bis Mittwoch, 25. Oktober, 13.15 Uhr, gelangten an der Stettiner Straße unbekannte Täter nach Aufhebeln einer rückwärtigen Terrassentür in das Einfamilienwohnhaus. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und schließlich Schmuck und Münzen in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet.