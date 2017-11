Einbruch

Bissendorf. In der Zeit zwischen Sonnabend, 25. November, 16 Uhr, bis Sonntag, 26. November, 8.15 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster des Einfamilienhauses an der Fasanenstraße auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurden

mehrere Räume durchsucht und Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.