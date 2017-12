Einbruch

Berkhof. Bislang unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Küchenfensters in der Zeit zwischen Freitag, 22. Dezember, 18 Uhr und Sonnabend, 23. Dezember, 8 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Sprockhofer Straße und durchsuchten alle Räumlichkeiten, inklusive einen am Gebäude angeschlossenen Laden. Der Geschädigte konnte zu dem erlangen Diebesgut bislang keine Angaben machen.