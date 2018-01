Einbruch

Kaltenweide. Unbekannte Täter gelangten am Sonntag, 31. Dezember, zwischen 15.10 und 21.15 Uhr auf die Terasse einer Erdgeschoss-Wohnung am Wohldamm und hebelten ein Fenster der dortigen Fensterfront auf. Durch dieses gelangten sie in die Räume und entwendeten Schmuck.