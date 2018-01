Einbruch

Brelingen. Unbekannte Täter gelangten am Mittwoch, 3. Januar, zwischen 18.12. und 18.45 Uhr nach Aufhebeln einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Martin-Müller-Straße. Dort wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Schadenshöhe entwendet. Es wird um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70 gebeten.