Einbruch

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Freitag, 19. Januar, 17.19 Uhr, bis Sonntag, 21. Januar, 16.30 Uhr, nach Manipulieren eines elektrischen Tores auf das Firmengelände einer Firma an der Straße Langer Acker. Dort wurden an insgesamt drei Firmenfahrzeugen jeweils die Heckscheiben eingeschlagen und diverse Arbeitsmaschinen der Marke „HILTI“ entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.