Einbruch

Bissendorf. In der Zeit von Mittwoch, 24. Januar, 9 Uhr, bis Donnerstag, 25. Januar, 20 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienwohnhaus an der Straße Pastorsriede. Nach Überklettern einer Einfriedung wurde eine Terrassentür des Hauses aufgehebelt. Nach Durchsuchen des gesamten Hauses entwendeten die Täter drei Schachteln Zigaretten und zwei Goldmünzen.