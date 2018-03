Einbruch

Brelingen. Zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Fischerkamp in Brelingen am Montag zwischen 18.30 und 21 Uhr. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das Wohnobjekt nach Wertgegenständen. Als Diebesgut ist derzeit Schmuck und Bargeld bekannt.