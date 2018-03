Einbruch

Hellendorf. Durch bislang unbekannte Täter wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 17.39 und 19.10 Uhr ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses am Sandbergweg in Hellendorf aufgehebelt, so dass in das Wohnhaus gelangt werden konnte. Dieses wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Derzeit kann zum Diebesgut mitgeteilt werden, dass Schmuck, eine geringe Menge Bargeld und eine schwarze Spardose mit Piratenmotiv entwendet wurde.