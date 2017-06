Einbruch in Büro

Mellendorf. In der Nacht zu Sonntag gelangten unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Firma in der Eitzer Föhre in Mellendorf. Nach Einschlagen einer Fensterscheibe öffneten die Täter ein Fenster im Erdgeschossund gelangten anschließend ungehindert in die verschiedenen Räumlichkeiten. In einem Büroraum wurde ein fest installierter Tresor von der Wand gehebelt und entwendet. Im Tresor befanden sich ein geringer Bargeldbetrag, Dokumente und Schlüssel. Mit dem in einem Büro vorgefundenen Schlüssel entwendeten die Täter schließlich noch einen Firmenwagen vom dortigen Gelände. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Caddy mit dem amtl. Kennz. H-KT 2245 ohne Beschriftung. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ergebnislos. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.