Einbruch in den Kellerbereich eines Geschäftsgebäudes

Einbruch in den Kellerbereich eines Geschäftsgebäudes

Mellendorf. Im Zeitraum Sonntag, 25. Februar, 10 Uhr bis Montag, 26. Februar, 8 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftsgebäude in Mellendorf an der Wedemarkstraße. Unbekannte Täter hebelten eine Kellertür des Geschäftsgebäudes auf und gelangten so ins Innere. Hinweise auf mögliches Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.