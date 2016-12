Einbruch in Einfamilienhaus

Resse. Am Sonntag zwischen 15.30 und 18 Uhr gelangten Unbekannte auf das Grundstück an der Engelbosteler Straße in Resse und versuchen zunächst an der Rückseite ein Fenster des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen sie die Fensterscheibe der Terrassentür ein und durchwühlten im Anschluss im Haus mehrere Schränke und Schubladen. Als Beute erlangten sie Schmuck im Wert von einigen tausend Euro. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum EInbruch machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.