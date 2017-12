Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster des Feuerwehrgerätehauses in Mellendorf, Gilborn, in der Zeit zwischen Sonntag, 10. Dezember, 18.45 Uhr und Montag, 11. Dezember, 12 Uhr, auf und begaben sich in das Objekt. Dort wurden zwei Schränke gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet.