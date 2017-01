Einbruch in Firma

Elze. In zwei Gewerbebetriebe (Elze, Neue Wiesen) wurde über die Feiertage eingebrochen. Der oder die Täter hebelten die Fenster auf und drangen in die Firmen ein. Da in den Firmen seit dem 23. Dezember nicht mehr gearbeitet worden war, lässt sich der Tatzeitraum nicht näher eingrenzen. Entdeckt wurde die Tat durch einen der geschädigten Firmeninhaber am 31. Dezember gegen Mittag. Über Art und Umfang der entwendeten Gegenstände liegen noch keine Erkenntnisse vor.