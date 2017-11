Einbruch in Gaststätte

Bennemühlen. Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von Freitag, 3. November, 23.45 Uhr, und Sonnabend, 4. November, 7.30 Uhr, eine Fensterscheibe an der Rückfront des Gebäudes einer Gaststätte ein, öffneten das Fenster und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort wurde eine Tür zu einem Lagerraum aufgehebelt. Die Unbekannten verließen den Tatort, ohne etwas zu entwenden.