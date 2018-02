Einbruch in Gewerbebetrieb

Bissendorf. Unbekannte Täter begaben sich am Donnerstag zwischen 1.29 und 1.44 Uhr ungehindert auf das Grundstück einer Werkstatt am Langen Acker und hebelten dort ein Bürofenster auf. Anschließend kletterten die Täter in das Objekt und durchsuchten mehrere Räume. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Unbekannten verließen das Gebäude offensichtlich auf dem Einstiegsweg.