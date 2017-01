Einbruch in Pkw

Bissendorf. In der Nacht zu Mittwoch wurden in Bissendorf insgesamt neun Personenwagen von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Dabei wurden bei sieben BMW, einer Mercedes C-Klasse sowie einem Volvo Seitenscheiben aufgehebelt oder eingeschlagen. Danach entwendeten die Unbekannten insgesamt vier fest eingebaute Navigationsgeräte, drei komplette Lenkräder, einen Fahrer-Airbag, Herrenoberbekleidung, sowie vier Front- Scheinwerfer. Die Tatorte liegen in der Burgwedeler Straße, Am Heerwege, im Immenbrink, im Pinkvosshof, im Wöhlerhof, sowie je zweimal in der Flassworth und der Heinrich-Henstorf-Straße.

Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der bekannten Rufnummer 0 51 30 (97 70).