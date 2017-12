Einbruch in Werkhalle

Meitze. Unbekannte Täter begaben sich am Donnerstag, 28. Dezember, in der Zeit zwischen 0.52 und 2.46 Uhr auf das Grundstück eines Gewerbebetriebes am Neuen Hessenweg und öffneten dort gewaltsam ein Rolltor. Anschließend wurden vier Kompletträder sowie acht Reifen aus der Werkhalle entwendet.