Einbruch in Wochenendhaus

Bissendorf-Wietze. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag kam es während der Abwesenheit der Eigentümer zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus in Bissendorf-Wietze, in der Straße Zur Wietze. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und hebelten die Wohnungstür des freistehenden Hauses und die Tür des dazugehörigen Schuppens auf. Das Innere des Hauses wurde durchwühlt, entwendet wurden hier drei Schachteln Zigaretten. Aus dem Schuppen wurden darüber hinaus eine Kettensäge, eine Hobelmaschine und ein Bohrmaschineneinsatz entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.