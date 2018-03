Einbruch in Wohnhaus

Scherenbostel. Unbekannte Täter gelangten am Sonnabend in der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Einfamilienhaus am Eichenkamp und durchsuchten das Erdgeschoss. Als Diebesgut ist derzeit Schmuck bekannt. Die Täter verließen das Objekt durch den Einstiegsweg. Es konnten Spuren gesichert werden, deren Auswertung andauert.