Einbruch und Kfz-Diebstahl

Bennemühlen. In der Zeit von Montag, 22 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Dachfenster in die Räumlichkeiten einer Gaststätte. Dort wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und insgesamt drei Kfz-Schlüssel entwendet. Mit einem der Originalschlüssel entwendeten die Täter schließlich einen außerhalb abgestellten BMW der 1er Reihe. Das Fahrzeug wurde in den Abendstunden des 7. November in Kaltenweide aufgefunden und sichergestellt. In die Gaststätte war bereits in der Nacht zu vergangenem Samstag eingebrochen worden. Ein Tatzusammenhang ist zu vermuten.