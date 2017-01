Einbruchdiebstahl

Resse. In der Zeit von Sonntagmittag bis Sonntagabend gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Torfweg in Resse. Nach Aufhebeln der Terrassentür durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten schließlich Bargeld und Schmuck. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.