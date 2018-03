Einbruchdiebstahl

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag, 1. März, 19 Uhr, und Freitag, 2. März, 8 Uhr, ein Bürofenster einer Kfz-Lackiererei im Gewerbegebiet Langer Acker auf und gelangten so in das Gebäude. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.