Einbruchdiebstahl in Büro

Einbruchdiebstahl in Büro

Bissendorf. Unbekannte Täter gelangen am 4. April zwischen 0.50 und 0.55 Uhr nach Einschlagen einer Fensterscheibe eines Büroraumes Am Heerwege in die Räumlichkeiten eines Gewerbebetriebes. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Es ist bislang nicht bekannt ob etwas entwendet wurde.