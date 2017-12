Einbruchdiebstahl in Firma

Bissendorf. Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit zwischen Donnerstag, 21. Dezember, 17.20 Uhr, und Freitag, 22. Dezewmber, 7.10 Uhr, nach Überklettern der Umfriedung auf das tatbetroffene Grundstück an der Straße Auf der Haube und hebelten dort mittels eines unbekannten Gegenstandes ein rückwärtiges Fenster der geschädigten Firma auf. Anschließend gelangten sie ins Gebäude und hebelten dort unter anderem eine Bürotür auf und durchsuchten teilweise die Räume. Entwendet wurde Bargeld. Am Tatobjekt konnten Spuren gesichert werden.