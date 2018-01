Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Elze. Ein unbekannter Täter drang am Freitag zwischen 11 und 11.15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wasserwerkstraße ein, indem er ein Fenster gewaltsam aufdrückte. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und entwendete hierbei Armbanduhren und weiteren Schmuck. Ihm gelang vor Eintreffen der Polizei unerkannt die Flucht.