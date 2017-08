Einbruchsdiebstahl aus Fabrikhalle und Werkzeugcontainern

Bissendorf. Aus einer Fabrikhalle am Langen Acker in Bissendorf entwendeten unbekannte Täter am Wochenende eine Plasmaschneidemaschine. Nach Aufhebeln einer Außentür gelangten die Unbekannten in die Halle und entwendeten die Maschine. Weiterhin wurden auf dem Firmengelände insgesamt vier Metallcontainer aufgebrochen. Aus diesen wurden mehrere Werkzeuge und Werkzeugmaschinen entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmittag und Montagmorgen.