Einbruchsdiebstahl aus Pkw

Berkhof. Ein 38-Jähriger stellte seinen 5er BMW am Donnerstag gegen 15 Uhr auf dem

Parkplatz des Trimm-Dich-Pfades im Forst Rundshorn ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen worden war. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Innenraum ein iPhone. Das Diebesgut wurde später an der Wieckenberger Straße am Ortseingang von Berkhof wieder aufgefunden. Offensichtlich hatte der Täter es dort weggeworfen.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.