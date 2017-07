Einbruchsdiebstahl

Schwarmstedt. Unbekannte Einbrecher begaben sich zwischen

Montagnachmittag und Dienstagabend an das Wohnhaus an der Straße Am

Bornberg, schoben den Rolladen des Küchenfensters hoch und öffneten

das bereits beschädigte Küchenfenster. Anschließend betraten sie das

Wohnobjekt und schauten nach Wertgegenständen, fanden aber nichts.