Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Brelingen. Unbekannte Täter schlugen in der Zeit zwischen dem 10. November, 6 Uhr, und dem 14. November, 6.30 Uhr, ein Fenster einer Lagerhalle am Hellendorfer Weg ein, begaben sich durch die entstandene Öffnung in die Lagerhalle und entwendeten von dort mehrere Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.