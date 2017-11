Einbruchsdiebstähle aus Kfz

Einbruchsdiebstähle aus Kfz

Resse. Unbekannte Täter begaben sich am Mittwoch zwischen 0 und 7.45 Uhr auf das frei zugängliche Gelände einer Firma an der Engelbosteler Straße und entwendeten dort aus insgesamt vier Klein-Lkw diverse Werkzeuge und Gartengeräte. Um an das Diebesgut zu gelangen, wurden teilweise Scheiben eingeschlagen, teilweise Schlösser aufgehebelt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.