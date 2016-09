Einbruchsdiebstähle aus Pkw

Einbruchsdiebstähle aus Pkw

Wedemark. Gleich drei Einbruchsdiebstähle aus Pkw wurden der Mellendorfer Polizei am Mittwochmorgen angezeigt. Alle Taten ereigneten sich in der Nacht zu Mittwoch. In der Straße Am Rutenberge in Mellendorf öffneten unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise einen Skoda Octavia und einen VW Sharan. Aus beiden Fahrzeugen wurde jeweils das fest eingebaute Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Beide Pkw standen auf frei zugänglichen Privatgrundstücken. Am Hellendorfer Postdamm gelangten Unbekannte in ein auf einer Hofeinfahrt abgestelltes Mercedes-Kabrio. Aus diesem wurde das Lenkrad-Navi, sowie eine Geldbörse entwendet. Auffällig ist, dass bei allen Fahrzeugen keinerlei Aufbruchspuren feststellbar waren, so dass nicht auszuschließen ist, dass von den Tätern elektronische Hilfsmittel eingesetzt wurden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (0 51 30) 97 70.