Einbruchsversuch

Wennebostel. Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Montag, 15. Januar, 21.30 Uhr, bis Dienstag, 16. Januar, 15.40 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Supermarktes an der Lindenstraße einzudringen. Ein Betreten des Objektes hat nicht stattgefunden.