Einbruchversuch

Hellendorf. Am Sonntag haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus in Hellendorf einzusteigen. Erst wird versucht die beiden Terrassentüren aufzuhebeln und anschließend noch ein Fenster. Beides misslang und die Täter verließen ohne Beute den Tatort. An Fenster und Türen entsteht geringer Sachschaden. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.