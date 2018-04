Einbruchversuch

Bissendorf. Eine männliche Person hat am Freitag gegen 14.30 Uhr versucht, die Eingangstür einer Firma am Johannisgraben in Bissendorf aufzuhebeln. Als der noch anwesende Firmeninhaber die Tür öffnete, flüchtete die Person. Anhand der Täterbeschreibung konnte im Zuge der eingeleitete Fahndung ein 27-jährigen aus Hannover festgenommen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.