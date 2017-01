Einbruchversuche sind gescheitert

Bissendorf/ Mellendorf. Zwei Wohnhäuser wurden in den vergangenen Tagen in der Wedemark zum Ziel von Einbrechern: In der Zeit vom Dienstag vergangener Woche bis zum Nachmittag des Neujahrtages versuchten Unbekannte, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Hinrich-Braasch-Straße in Bissendorf aufzuhebeln. Den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, das Objekt zu betreten. Im Zeitraum vom Mittwoch vergangener Woche bis Montagmorgen wurde versucht, ein Fenster eines Wohnhauses in Mellendorf, Am Wedemarkbad, aufzuhebeln. Auch in diesem Fall gelang es den Tätern nicht, das Fenster zu öffnen und in das Gebäude zu gelangen.

Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.