Einbrüche

Bissendorf. Unbekannte Täter hebelten am Hirschdamm am Dienstag zwischen 8.30 und 18 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten eine geringe Menge Bargeld und Schmuck. Am Brahmbuschweg kam es ebenfalls am Dienstag zwischen 17.30 und 19.24 Uhr zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Wohnung im Mehrfamilienhaus auf. Anschließend wurde die Wohnung durchsucht und diverser Schmuck entwendet.