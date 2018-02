Eine Klangreise erleben

Kurs der VHS in der Wedemark

Wedemark. Interessierten bietet die vhs Hannover Land die Gelegenheit dazu, diese im Kurs „Klangreise“ (V.-Nr. U941147) donnerstags, ab 22. Februar, in der Wedemark, VHS, Am Mühlenberg 15, kennenzulernen. Hier erleben die Teilnehmenden an drei Abenden eine geführte Klangreise, nehmen die Schwingungen der Klangschalen auf und können eine tiefe körperliche und geistige Entspannung erfahren. Die Seelenkräfte werden gestärkt, das Wohlbefinden gesteigert. Die Kursleiterin Sibylle Thomsen bittet darum, zwei Decken, eine Isomatte, wärmende Socken und bequeme Kleidung mitzubringen. Der Kurs findet jeweils von 18.30 bis 20 Uhr statt und kostet 36 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 51 37) 9 80 03 30 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.