Einschränkung bei Kfz-Zulassungen

Am 6. September werden die Compugtersysteme ausgeschaltet

Mellendorf. Aufgrund nicht aufschiebbarer Wartungsarbeiten am regionsweiten Computersystem, werden am Mittwoch, 6. September, Kfz-Zulassungsanliegen nur bis 13.30 Uhr bearbeitet. In allen Zulassungsstellen der Region Hannover werden die dafür notwendigen EDV-Systeme dann vorübergehend abgeschaltet. Zulassungsangelegenheiten können erst wieder am darauffolgenden Donnerstag wie gewohnt bearbeitet werden.Für Nachfragen stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bürgerbüro unter der Telefonnummer (05130) 58 13 00 oder per Email: Burgerbuero@Wedemark.de zur Verfügung.