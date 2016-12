Eisstadion außer Heiligabend durchgehend geöffnet

Silvester-Eislauf mit vielen Überraschungen geplant

Mellendorf. Bis auf Heiligabend (24. Dezember) steht die Mellendorfer Kunsteisbahn allen Schlittschuhläufern während der Zeit „zwischen den Jahren“ zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Während der Weihnachtsferien vom 21. Dezember bis 8. Januar kann man auch täglich vormittags zwischen 8.45 und 11.30 Uhr über die 1.800 Quadratmeter große Fläche gleiten. Auf vielfachen Wunsch wird auch Silvester geöffnet sein und in der Zeit zwischen 14.45 und 16.30 der traditionelle Silvestereislauf mit allerlei Überraschungen steigen. Nur am 1. Weihnachtsfeiertag und Neujahr fallen die Vormittagslaufzeiten aus, da erfahrungsgemäß an diesen beiden Tagen am Vormittag kein Bedarf am Eislaufen besteht. Selbstverständlich findet auch an den Donnerstagen während der Ferien jeweils zwischen 19 und 21 Uhr wieder die „Disco on Ice“ statt. Für all diejenigen, die zu Weihnachten keine Schlittschuhe geschenkt bekommen haben oder erst mit dem Eislaufen anfangen wollen, hält die Mellendorfer Kunsteisbahn über 600 Paar Leihschlittschuhe in allen Größen bereit. Weitere Infos unter www.eisstadion-mellendorf.de.