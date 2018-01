Eisstadion geöffnet

Mellendorf. Den Spaß und das Erlebnis über die 1.800 Quadratmeter große spiegelblanke Eisfläche zu gleiten, kann man in der hus de groot EISARENA auch in den Zeugnisferien erleben. Das Eisstadion Mellendorf ist am 1. und 2. Februar sowohl vormittags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr als auch nachmittags zwischen 14.45 und 17.30 Uhr für den öffentlichen Lauf geöffnet. Zusätzlich ist am 31. Januar ab 19 Uhr die besonders beliebte Eis-Disco mit Disco-Beleuchtung und einem DJ-Counter auf dem Eis. Weitere Infos auf www.eisstadion-mellendorf.de.