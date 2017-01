Elternsprechtag

Mellendorf. Das Gymnasium Mellendorf lädt zum Elternsprechtag ein. Der Elternsprechtag wird am Freitag, 17. Februar, von 15 bis 19 Uhr im Schulzentrum Mellendorf (Fritz-Sennheiser-Platz 2) durchgeführt. Die Lehrkräfte des Gymnasiums stehen an diesem Tag nach Voranmeldung zu Gesprächen zur Verfügung. Ebenfalls können Fragen, die in Zusammenhang mit dem Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium entstehen, mit der Schulleitung erörtert werden.