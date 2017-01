Entspannungs-Schnupperkurs

Mellendorf. An drei Abenden besteht die Möglichkeit verschiedene Entspannungsmethoden kennenzulernen und auszuprobieren. Am 24. Januar die progressive Muskelentspannung nach Jacobson, am 31. Januar das Autogene Training nach Schulz und am 4. Februar Entspannung mit Klangschalen. Der Kurs wird geleitet von S. Thomsen, psychotherapeutische Heilpraktikerin. Uhrzeit: jeweils 18.30 bis 20 Uhr. Der Kurs findet im Gemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Mellendorf, Karpatenweg 1 statt. Anmeldungen bitte an das Pfarrbüro unter Telefon (0 51 30) 33 96 bis spätestens 20. Januar.