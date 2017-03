Entspannungskurs

Mellendorf. Am Sonnabend, 18. März, findet von 15 bis 16.45 Uhr in der Ballettschule in Mellendorf eine Entspannungskurs statt. Durch angeleitete Übungen ermöglicht dieser Kurs inner eRuhe, Gelassenheit und Entspannung zu finden. Vorkenntnissse sind nicht erforderlich. Anmeldung bis 13. März unter Telefon (0 51 30) 37 76 10 oder per E-Mail info@Lebenskunst-Wedemark.de.