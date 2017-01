Entspannungskurs „Seelenzeit“

Mellendorf. Am Sonnabend, 18. Februar, findet von 15 bis 16.45 Uhr in der Ballettschule in Mellendorf ein Entspannungskurs statt. Durch angeleitete Übungen ermöglicht dieser Kurs innere Ruhe, Gelassenheit und Entspannung zu finden, die Gegenwart des Moments wahrzunehmen, Anspannungen loszulassen, bei sich selbst anzukommen und Körper, Geist und Seele in Balance zu bringen. Der Kurs richtet sich an alle Interessierten, die sich eine kleine Auszeit vom Alltagsstress wünschen, das Bedürfnis nach Entspannung haben oder gesundheitsfördernde Prävention betreiben möchten. Für den Kurs sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. Anmeldungen unter Telefon (0 51 30) 37 76 10 oder per E-Mail info@Lebenskunst-Wedemark.de. Weitere Infos auch auf www.Lebenskunst-Wedemark.de.