Erneuerung von Bahnübergängen

Keine EInschränkungen bei Schülerbeförderung

Wedemark. Die Deutsche Bahn hat der Gemeinde Wedemark mitgeteilt, dass von Freitag, 17. Februar, 16 Uhr, bis Freitag, 24. Februar, 8 Uhr die Bahnübergänge in Wennebostel, Lindenstraße (L 383), Am Rahlfsberg sowie in Bissendorf an der Schlager Chaussee wegen Bauarbeiten voll gesperrt werden.Es erfolgen jeweils eine Erneuerung des Bahnüberganges, sowie der Austausch einzelner schadhafter Schwellen. Ferner werden zwischen Mellendorf und Bissendorf partiell auch schadhafte Schwellen ausgetauscht. Diese Bauarbeiten führen auch dazu, dass von Sonnabend, 18. Februar, 15 Uhr bis Montag, 20. Februar, 4 Uhr, die Bahnstrecke von Bissendorf nach Mellendorf und von Mellendorf nach Bissendorf eingestellt wird.Es sind folgende Umleitungen vorgesehen: Sperrung Bahnübergang Wennebostel, Lindenstraße: ab Mellendorf über Wedemarkstraße – L 190 nach Scherenbostel und weiter nach Bissendorf und Wennebostel, die Gegenrichtung entsprechend umgekehrt.Sperrung Bahnübergang Wennebostel, Am Rahlfsberg: von Wennebostel, Am Rahlfsberg über Riepkenberg nach Bissendorf, Scherenbosteler Straße beziehungsweise umgekehrt.Sperrung Bahnübergang Bissendorf, Schlager Chaussee: von Bissendorf, Kuhstraße (K 101) über Burgwedeler Straße (L 383) – Am Markt – Scherenbosteler Straße nach Scherenbostel und weiter über die L 190 nach Schlage-Ickhorst. Die Gegenrichtung wird ebenfalls entsprechend umgekehrt geleitet.Vom bauausführenden Unternehmen wurde zugesichert, dass ab Montag, 20. Februar, 6 Uhr der Bahnübergang Wennebostel, Lindenstraße, für Busse des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Einsatzfahrzeuge der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, eingeschränkt befahren werden kann. Einschränkungen für die Schülerbeförderung sollen somit nicht entstehen. Ab Montag, 20. Februar, 12 Uhr, können Anlieger den Bahnübergang Wennebostel, Lindenstraße queren.