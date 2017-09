Erntedank auf dem Bauernhof

Abbensen. „Welcher Ort ist geeigneter, um Erntedank zu feiern als ein Bauernhof?“ dachte sich vor einigen Jahren der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Helstorf und beschloss, jedes zweite Jahr reihum in den Dörfern das Erntedankfest zu feiern. In diesem Jahr lädt Familie Wiese in Abbensen, Dunkler Weg 9, Jung und Alt, aus der ganzen Gemeinde am Sonntag, 1. Oktober, um 11 Uhr auf ihren Hof ein, wo fleißige Hände die Scheune mit Erntegaben festlich geschmückt haben. Zu Beginn des Gottesdienstes wird die Erntekrone bei feierlicher Bläsermusik des Posaunenchores hineingetragen In diesem Gottesdienst wird auch die langjährige Hausmeisterin in der Pfarrdiele Helstorf, Frau Bode, in den Ruhestand verabschiedet, sowie der Lektor und Prädikant Gregor Schnupp, der berufsbedingt die Gemeinde verlässt Küsterin Karola Huck, die die Stelle von Frau Bode übernommen hat, wird für diesen Dienst gesegnet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle herzlich eingeladen, zu einem rustikalen Frühstück noch beisammenzubleiben.