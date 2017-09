Erntedankgottesdienst in Resse

Gaben können noch gebracht werden

Resse. Die Kapernaumkirche Resse sucht für den Erntedankgottesdienst am Sonntag, 24. September, noch Erntegaben. Eine reiche Ernte einfahren zu können, ist angesichts der vielen Probleme in der Welt nicht selbstverständlich. Wer von seinem Reichtum an Gaben und Früchten abgeben kann, wird gebeten diese am Freitag, 22. September, im Büro der Kirchengemeinde, Telefon (0 51 31) 5 30 08, oder am Sonnabend, 23. September, nachmittags in der Kirche abzugeben. Die Gaben werden nach dem Gottesdienst der Langenhagener Tafel überreicht. Die Langenhagener Tafel stellt auch Bedürftigen in der Wedemark regelmäßig Tüten mit Lebensmitteln zur Verfügung. Im Gottesdienst um 11 Uhr wird nicht nur für die Gaben der Ernte und des täglichen Brotes gedankt, sondern auch die neuen Konfirmanden begrüßt.