Erntefest

Abbensen. Der Schützenverein Tyrol in Abbensen lädt am Sonntag, 18. September, zum Erntefest in das Schützen-/Dorfgemeinschaftshaus in Abbensen ein. In diesem Jahr wird um 14.30 Uhr mit dem Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus begonnen. Im Anschluss gemütlicher Nachmittag mit Kaffee, Kuchen und auch deftigen Speisen und Getränken. Zur Unterhaltung spielt das Leinetalorchester des Schützenvereins Tyrol in Abbensen.